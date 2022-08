Fiorentina-Qatar: top e flop. Milenkovic perfetto, ma chi segna?

Fiorentina che scende in campo con un undici completamente diverso da quello messo in campo da Italiano nell'amicheovle precedente contro il Galatasaray. Questa volta la partenza è buona e il Qatar è tutto schiacciato nella propria metà campo. Saponara e Ikoné non concludono due splendidi assist di Jovic. La Fiorentina mantiene il possesso ma non riesce a sfondare e nella ripresa la pressione dei viola diventa meno asfissiante con una sola grande occasione su bomba di Zurkowski dal limite dell'area. LA CRONACA DEL MATCH