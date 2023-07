Sandrelli: “Futuro di Castrovilli? Tanto dipenderà dalla volontà di Italiano”

"Stadio? La Fiorentina gioca al Franchi, che allora si chiamava in altro modo, dal 1931, non mi pare il problema principale. Ovviamente nel mentre se ci fosse la possibilità di ristrutturarlo non sarebbe male. Al momento più che lo stadio reputo importante che si riesca ad arrivare ad una punta, anche se il mercato in generale in Italia è abbastanza lento. In mezzo poi tanto dipenderà dal futuro di Amrabat, spero che si stia aspettando di capire cosa accadrà con il nazionale marocchino per poi sbloccare il resto delle manovre. Offerte Arabe per Ikone? Sarei felicissimo, anche per lui che andrebbe a guadagnare tantissimo. Per me è un giocatore bello da vedere ma poco concreto. Castrovilli? I ragionamenti sul suo futuro vanno inseriti in base al piano strategico della società, se quest'ultima lo ritiene fondamentale allora si adopererà al rinnovo, altrimenti no. Tanto ovviamente dipenderà anche dall'allenatore, che però non mi è mai sembrato puntasse su Castrovilli come un titolare inamovibile".