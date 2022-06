Rossitto rassicura i tifosi viola: “Non preoccupatevi, arriveranno giocatori forti”

L'allenatore si mostra fiducioso in vista dell'estate e consiglia un nome alla Fiorentina: "Beto potrebbe essere un'opportunità"

L'ex viola Fabio Rossitto ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb. Queste le sue parole: "La società per me è una garanzia con Commisso e poi Italiano è un altro cardine importante. Quest'anno vedere le partite dei viola è stato entusiasmante. So che i tifosi sono già preoccupati per il mercato, ma io non lo sarei. Arriveranno giocatori forti, giovani e con grande fame".