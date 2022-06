Bucchioni: “Italiano, non è un discorso di soldi ma di garanzie: so che ACF…”

Servirà anche trovare un sostituto all'altezza di Torreira

"Dopo sei anni la Fiorentina torna in Europa, è un evento in tutto e per tutto e non mi avrebbe stupito festeggiarlo in grande stile. Adesso c'è da risolvere il rapporto con l'allenatore, che è in scadenza e non pare avere intenzione di ripartire senza un rinnovo. Italiano chiede certezze, non ha esigenze di chissà che tipo a livello economico. Vuole un contratto lungo, che gli certifichi la fiducia incondizionata della società. Se uno perde 5 partite di fila e ha il contratto in scadenza (E' capitato a Gasperini all'inizio del percorso con l'Atalanta, ricordate?), la tentazione dell'esonero può passare per la testa dei dirigenti. Ma so che la Fiorentina si presenterà al tavolo con la volontà di rinnovare e le idee chiare. L'incontro che c'è stato subito dopo è servito a definire in via preliminare cosa serve a livello di profili da ricercare sul mercato. Torreira? Non mi pare che sia stato scaricato dall'allenatore, che sarebbe contento di riaverlo, ma se arrivasse uno alla sua altezza cambierebbe poco. La preoccupazione è questa al limite, è difficile trovarne uno dello stesso valore alla portata. Fosse Maxime Lopez? Magari... Bellanova mi piace molto per la fascia destra, ma andava preso tre mesi fa, adesso c'è l'Inter. Abbiamo poi sottovalutato l'infortunio di Castrovilli, che una volta entrato in condizione e nei meccanismi è stato insostituibile. Amrabat è utile, ma se vanno a dire a Italiano che potrà contare su di lui e una sua riserva non so se se lo farà andar bene. In attacco? Mi piaceva Arnautovic già a gennaio, poi mi ha impressionato Manaj. Dodò? Ragazzi, questo è meglio di Odriozola, se arriva lui tanto di cappello".