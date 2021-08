Rinnovo Milenkovic: pro e contro di una firma che fa già discutere

Nikola Milenkovic ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2023. Decisone importante ma dai risvolti da non sottovalutare

Quando meno te l'aspetti, ecco spuntare all'improvviso la conferma; Nikola Milenkovic ha rinnovato il contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2023 . Dovrebbe essere una buona notizia, e in effetti lo è, ma non mancano i risvolti che lasciano in sospeso più di un punto interrogativo. Il prolungamento di un solo anno, infatti, non fa altro che rimandare al 2022 il nodo legato alla possibile cessione. Questione di tempo (poco) e la Fiorentina potrebbe ritrovarsi a fare i conti con la stessa situazione: giocatore ad un anno dalla scadenza e rischio svalutazione del cartellino - al netto delle prestazioni sul campo - piuttosto alto. La permanenza di Milenkovic è assolutamente una notizia importante per la rosa viola viste le capacità del difensore serbo e il pericolo di perderlo a zero, ma quanto possa pagare la scelta del rinnovo annuale, senza garanzie sul suo futuro, non lo possiamo sapere.

Magari prendere tempo e aspettare l'offerta giusta si rivelerà una strategia vincente. Anche perché appare evidente come la scelta di Milenkovic e la Fiorentina di proseguire insieme sia sì figlia dell'ottimo lavoro di Italiano - come ammesso dallo stesso giocatore - ma anche di una convenienza comune nata agli sgoccioli di un mercato che non ha saputo offrire proposte interessanti. Per la società così come per il giocatore. Da qua la decisione di evitare lo svincolo garantendo allo stesso tempo una certa libertà di manovra al giocatore ed il suo entourage. Milenkovic guiderà la difesa viola anche la prossima stagione, per il resto si vedrà. Una certezza precaria per questa Fiorentina che a breve svelerà il suo nuovo volto.