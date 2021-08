Milenkovic: “Mai chiesta la cessione. Convinto da Italiano e dalle prospettive”

Il difensore serbo fa chiarezza dopo il rinnovo: "L'unica cosa che mi interessava era la prospettiva del club e della squadra"

Dopo la firma sul nuovo contratto con la Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato ai canali ufficiali ACF. Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto contento ed orgoglioso per il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Non ho mai chiesto di andare via in questi anni nonostante siano arrivate offerte molto alte da parte di club europei. Mi sono sempre comportato da professionista nei confronti di questa maglia, di questa città e dei tifosi. Ho sempre evitato di fare polemiche, preferivo parlare con le prestazione sul campo anche quando le cose non andavano bene. Durante questo calciomercato non ho chiesto di andare via per forza, pure il mister a Moena ha detto che quando un giocatore vuole andare via non si allena come mi sono allenato io. L'unica cosa che mi interessava era la prospettiva del club e della squadra".