Barone: “Con Milenkovic abbiamo sempre parlato del rinnovo. Siamo strafelici”

Il direttore generale viola esulta, poi conferma quanto dichiarato da Milenkovic: "Nikola non ci ha mai chiesto la cessione"

Dopo il diretto interessato , anche il d.g. viola Joe Barone ha commentato il rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic. Queste le sue parole: "E' una giornata importante. Vorrei ringraziare il presidente Rocco Commisso che ci fa lavorare in modo tranquillo, ci ha permesso di tenere alla Fiorentina un giocatore come Nikola Milenkovic, una cosa molto importante per tutti noi in società ma anche per la tifoseria. E' un giocatore giovane ma di profilo internazionale, con esperienza in Serie A".

Barone prosegue: "Il gioco che propone il mister, con la difesa molto alta, esalta le qualità di Nikola. In questi due anni Nikola ha dimostrato di essere molto integrato nello spogliatoio dando sempre il massimo di se stesso per il gruppo e per la Fiorentina. Nikola non ha mai chiesto di andare via, abbiamo sempre parlato del rinnovo per un futuro alla Fiorentina. Io e tutta la società siamo strafelici. Sono contento anche per Nikola, voglio ringraziare la sua famiglia che è qua. E' un momento molto importante per loro ma anche per la Fiorentina". CLICCA PER CONOSCERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A