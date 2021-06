“Ribery si sente ancora importante. Difficile fargli digerire il nuovo ruolo”

Così Giampaolo Marchini sulla possibilità di vedere FR7 in Viola anche l'anno prossimo

"Il nome più caldo in questo momento è Sergio Oliveira, abbiamo scoperto che c'è una trattativa e quindi è assodato. C'è grande voglia di voltare pagina. Rispetto al passato c'è cambio di marcia, gli obiettivi sono di un certo livello, profili di caratura internazionale. Prendere Gattuso ha incoraggiato tutta la piazza, si sente un'aria diversa. Ribery? Questo ottimismo si deve poi tradurre in un accordo. Franck si sente ancora un giocatore valido, sarà difficile fargli digerire di essere solo una splendida alternativa e non più un protagonista. La Fiorentina gli è venuta incontro e la stima c'è, però lui si sente ancora importante. Rivoluzione profonda? Penso che all'inizio ci sarà un cambiamento solo sui punti cardine della squadra. Ribery e Pezzella, ad esempio. Non credo sia possibile una rivoluzione totale. A meno di clamorose occasioni sul mercato. Oggi però la Fiorentina ha un certo appeal anche nei confronti di determinati calciatori."