G. Galli: “Dragowski-Gattuso? Non ne sappiamo nulla: è l’ultimo dei problemi”

L'intervento del grande ex sulla questione legata al portiere polacco

"Credo che il ragionamento di Gattuso sia coerente e onesto, volto a chiarire che l'allenatore è lui e sue sono le scelte. 21 gol sono tanti, ma non devono essere garanzia per Vlahovic di intoccabilità in caso di permanenza. E così per Ribery: è un grande campione, ma deve partire alla pari rispetto a tutti gli altri. In caso contrario, un allenatore entrerebbe già sconfitto in uno spogliatoio. Il passato deve essere un capitolo chiuso, ora si apre un'altra storia e la Fiorentina va valutata da ora in avanti. Callejon-Ribery? Nessuno di noi sa quel che ha in testa Gattuso, sono giocatori anche di spogliatoio, tutti hanno nei loro confronti parole di alto profilo. Sergio Oliveira? Mi piace, è uno di quei calciatori che hanno proprio la caratura del leader. E poi segna, che non è cosa da buttare... Dragowski? Ma chi l'ha detto che non sa giocare coi piedi? E' partito tutto dal fatto che faceva giocare Ospina, ma la verità è che ancora non sappiamo se Dragowski sia gradito a Gattuso o meno".