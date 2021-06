VN – Ribery, cauto ottimismo per la permanenza. Positivo il dialogo con Rino

Piccoli passi che sembrano avvicinare sempre più FR7 e la Fiorentina

Quello fra Franck Ribery e la Fiorentina è un matrimonio che potrebbe continuare anche nella prossima stagione. Dall'entourage del giocatore filtra ottimismo per quanto riguarda il suo futuro in Viola. Come vi avevamo riportato, l'esterno francese ha avuto un contatto col nuovo tecnico Rino Gattuso. Fra i due c'è grande stima ed il dialogo è stato assolutamente positivo. Buone notizie anche sul fronte stipendio: la Fiorentina ha fatto presente al calciatore che non può più garantirgli 4 milioni netti a stagione che dovranno perciò essere dimezzati. L'ex Bayern, dal canto suo, ha capito che all'estero difficilmente guadagnerebbe cifre maggiori. Dunque, la Fiorentina torna ad essere ben più di un'opzione per il futuro dell'asso francese. Nei prossimi giorni ci saranno certamente parecchi dettagli su cui discutere, però, le premesse per continuare insieme sono ottime.