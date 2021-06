Gattuso, contatto con Ribery: la situazione

Contatto a Forte dei Marmi tra tecnico e giocatore

Secondo quanto riportato da TG Rai ieri sera a Forte dei Marmi sarebbe andato in scena un incontro tra il tecnico della FiorentinaGennaro Gattuso e Franck Ribery. L'argomento trattato è il rinnovo del francese, con Gattuso che ha chiesto al francese delucidazioni sul futuro. In seguito al contatto però non risultano esserci novità e passi avanti. Tocca alla Fiorentina prendere una decisione sul futuro di Ribery, con la decisione definitiva attesa entro metà della prossima settimana.