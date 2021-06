D. Rossi: “Gattuso? Impatto migliore di uno come Sarri sui giocatori”

Delio Rossi affronta il tema Gattuso, giocatore e allenatore, ricordando un aneddoto risalente a prima dell'approdo alla Salernitana nel 1998

"L'anno prima avevamo venduto Tedesco, e cercavamo un sostituto. Mi segnalarono Gattuso, che era di scena a Cremona per un'amichevole con l'Under 21: dopo nove minuti aveva già preso il cartellino rosso. Ma mi aveva impressionato, a discapito del suo aspetto, un po' tarchiato. Al posto dei tacchetti aveva i cingoli, arava il campo. Era uno di quei giocatori rarissimi, che vogliono vincere sempre, anche dopo aver vinto. Paradossalmente agli occhi dei giocatori ha un impatto migliore di quello che può avere Sarri, che in ogni caso ha vinto molto. Ha guadagnato sul campo tutto quello che ha, anche da allenatore, con una lunga gavetta. L'allenatore giusto sommato ai giocatori giusti dà il risultato: la differenza la fa la società. Penso che Commisso porterà in alto la Fiorentina, magari non allo scudetto, ma certo non a salvarsi nelle ultime giornate".