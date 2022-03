Restyling Franchi, è il giorno X: alle 18 svelato il progetto vincitore

Parata di stelle per la presentazione del nuovo Franchi in Palazzo Vecchio: ci sarà anche Gabriel Batistuta, per la Fiorentina il Dg Barone

Redazione VN

È oggi il giorno per la presentazione del progetto di restyling dello stadio "Artemio Franchi". L'appuntamento è alle 18, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. Tra i finalisti si ipotizza la presenza di fiorentini come Marco Casamonti e Fabrizio Rossi Prodi, ma anche studi giapponesi e francesi come Wilmotte.

Platea di stelle stasera alla cerimonia: Gabriel Omar Batistuta, Giancarlo Antognoni, i campioni dello scudetto 68/ 69 e poi i vertici dello sport italiano, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ct della Nazionale Roberto Mancini. Ci sarà anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Rocco Commisso è negli Usa, ma a rappresentare la Fiorentina ci sarà il Dg Joe Barone.

