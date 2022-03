LIVE! Nuovo Franchi – Ecco il progetto vincitore! Nardella: “Casa degna delle ambizioni viola”

Ecco sul palco Gabriel Omar Batistuta: "Firenze è casa mia, ho più amici qui che in Argentina. Ora me la godo molto più che in passato. Quando giochi in uno stadio per tanti anni diventa parte di te, sarei stato triste con un altro impianto al posto del Franchi. Cosa consiglio ai giovani calciatori? Di smettere se vogliono diventare il nuovo Ronaldo o Messi, spesso si pensa subito alle copertine, ma servono volontà e passione per raggiungere gli obiettivi e diventare un calciatore".