Renzi: “Vlahovic ci farà divertire ancora. Italiano mi piace”. E su Chiesa…

Così il senatore di Italia Viva: "Vlahovic ha bisogno di sentire la fiducia che gli ha concesso Prandelli. Il mio tifo? Forse porto sfiga"

Renzi continua: "Italiano? A me piace, fa giocare bene le sue squadre e l'anno scorso ha raggiunto una grande salvezza con lo Spezia. In pochi avrebbero scommesso su questo traguardo. I giocatori ci sono, anche se vedere Bernardeschi e Chiesa, cresciuti da noi, fare così bene all'Europeo un po' dispiace. Abbiamo un attaccante (Vlahovic, ndr) che, se sentirà la fiducia come quella che gli ha concesso Prandelli, ci farà ancora divertire. Abbiamo una squadra che può girare bene, sono ottimista, ma non lo dico ad alta voce, perché si rischia di fare la figura dei bischeri. Calendario? La prima è all’Olimpico da Mourinho, mamma mia...".