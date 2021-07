Terim: “Italiano? Lo conosco dallo Spezia, non esistono tecnici troppo giovani”

Così l'ex allenatore viola: "Non è stata una stagione facile per il club. Credo, però, che la lezione sia stata imparata da tutti"

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico viola Fatih Terim ha parlato anche dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Sono stato molto in contatto con il mio caro amico Cesare Prandelli, ma non è stata una stagione facile per il club. Credo, però, che la lezione sia stata imparata da tutti".