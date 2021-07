Masini dubbioso: “Nel centrocampo a tre d’Italiano c’è posto per Amrabat?”

Il commento del noto cantante viola

"Calendario? Io come punto d'orgoglio vorrei subito vedere Italiano contro il suo Spezia. Almeno capisci subito di che pasta è fatto. Sarebbe il momento più difficile per lui giocare contro la sua ex squadra, per vedere quanto è in grado di mantenere la lucidità. Italiano? Oltre al mister, sarei curioso anche di sapere che squadra avremo. In particolare al centrocampo... dobbiamo capire come giochi il mister. Se gioca a tre, Amrabat non lo vedo a fuoco. Vincenzo viene ad allenare con altre motivazioni e spirito. Un giovane che vuole mettersi in gioco avendo la possibilità di fare il grande salto con una squadra come la Fiorentina."