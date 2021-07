Amrabat e la foto dall’ospedale in Francia: “Operazione ok. Torno presto”

Il centrocampista starà fuori per circa 15 giorni

Sofyan Amrabat si trova in questo momento in una clinica francese, dove verrà sottoposto ad una piccola operazione per risolvere un problema legato alla pubaglia che lo terrà fuori per circa 15 giorni. Questa la foto postata dal centrocampista marocchino direttamente dalla sala operatoria