Prima tegola della stagione: Amrabat fuori per 15 giorni

Il centrocampista viola Amrabat domani subirà un piccolo intervento per risolvere un fastidio al pube.

Aveva chiesto e ottenuto tre giorni di permesso e adesso sappiamo il motivo: Sofyan Amrabat domani dovrà operarsi per risolvere un piccolo problema di pubalgia. La situazione non è grave e non richiederà un lungo stop, ma al massimo dovrà stare fermo per circa due settimane. Rientrerà a disposizione di Vincenzo Italiano per per una stagione importante con solo una settimana di ritardo rispetto al resto del gruppo, nazionali esclusi. La decisione è stata presa adesso per evitare di trascinare il piccolo fastidio durante la stagione con il rischio che il problema si aggravi.