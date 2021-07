Vlahovic e Italiano, che sintonia tra il bomber viola e il nuovo mister

L'intesa tra il nuovo mister e l'attaccante viola sembra già solida. Italiano spesso si apparta con il giocatore per spiegargli i movimenti.

Come riporta il Corriere dello Sport, l'intesa tra il bomber viola, Dusan Vlahovic, ed il nuovo mister, Vincenzo Italiano, sia già molto solida. Infatti i due, in questi primi giorni di allenamento sembrano aver trovato subito un grande feeling, perché spesso l'attaccante cerca conferme da parte del suo allenatore per capire che tipo di movimenti vuole. Ovviamente dovrà essere l'anno della sua conferma, quindi dovrà dimostrare a tutto il popolo viola che le sue qualità sono, come abbiamo visto, in continua crescita e affermarsi facendo un gran numero di gol come la passata stagione. Resta al momento in stallo la sua situazione di rinnovo, il contratto gli scade nel 2023 e il giocatore ha uno stipendio relativamente basso rispetto agli altri compagni di squadra. L'idea della Fiorentina è quella di proporgli un contratto di rinnovo con stipendio da big e poi vedere cosa vuole fare il giocatore, anche se vista la voglia con cui si allena anche in questi primi giorni, sia quella di volersi confermare e far divertire ancora Firenze.