Ranieri: “Kean è tra i migliori in Europa. Io in Nazionale? Visto quei 3?”

Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, presente a Coverciano per ricevere il premio giocatore emergente ha toccato vari temi: dal ritorno al Franchi alla sfida col Napoli passando per Moise Kean.
Il capitano viola, presente a Coverciano, si è soffermato sulla stagione attuale. Dal ritorno al Franchi alla sfida col Napoli passando per Kean: "E' uno spettacolo"
Questo premio è un grandissimo onore, vuol dire che lo scorso anno ho lavorato bene e sono molto felice per questo. Finalmente rivedremo i nostri tifosi, non vedevamo l'ora. Specialmente per i nuovi sarà fondamentale sentire tutto il calore dello stadio. Non vediamo l'ora di giocare al Franchi contro i campioni in carica; sono una grande squadra ma noi siamo pronti. De Bruyne? Sappiamo tutti che è un fuoriclasse, non sarà facile limitarlo ma ci proveremo e dobbiamo fare una grande partita per riuscirci. A Torino tutti noi volevamo vincere, venivamo da tre trasferte ed eravamo un po' stanchi ma ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più. La sosta è arrivata al omento giusto, abbiamo lavorato tanto e sabato saremo pronti. Il Napoli sarà senza Lukaku ma è anche vero che hanno altri due grandi attaccanti come Lucca e Holjund, sabato ci sarà da lottare.
Su Kean—
Kean? Moise è uno spettacolo, per me è tra i più forti d'Europa. Averlo in squadra è una fortuna e ce lo godiamo. Se ci trascina? Basta guardare la partita di ieri, ha trascinato la Nazionale così come fa con noi.
La Nazionale—
La prima convocazione a giugno è stata una gioia immensa, l'Italia in difesa è messa molto bene. Ci sono già tre difensori mancini come Buongiorno, Bastoni e Calafiori ma mi prendo la grande soddisfazione di giugno e in stagione lavorerò per avere un'altra opportunità.
