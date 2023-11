Ranieri, il giallo contro il Bologna costa caro: alla ripresa dei giochi non ci sarà

L'ammonizione odierna costringerà il difensore spezzino a saltare la sfida del prossimo 25 novembre contro il Milan a causa della squalifica per somma di gialli

Come già indicato nel nostro live di Fiorentina-Bologna, Luca Ranieri a causa dell'ammonizione che si preso oggi sul finire della gara sarà costretto a saltare la trasferta di San Siro contro il Milan per squalifica. Il tecnico gigliato Vincenzo Italiano dovrà, quindi, rinunciare ad uno dei suoi difensori più affidabili, nonostante oggi gli abbia preferito la coppia Milenkovic-Quarta, apparsa in difficoltà specie nei primi 45'. Il prossimo 25 novembre (anticipo del sabato sera, alle 20:45) la speranza, allora, è che viola abbiano recuperato Michael Kayode, che manca dal campo dalla sfida di Conference League contro il Cukaricki dello scorso 26 ottobre.