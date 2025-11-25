Non solo il commento di Gianluca Rocchi, in "Open Var" è stato fatto ascoltare anche l'audio tra l'arbitro Doveri e la sala VAR nel momento del contatto tra Pablo Marì e Dusan Vlahovic:
“Ragiona su Vlahovic, tira giù Pablo Marì”: l’audio VAR del rigore di sabato
Il dialogo Doveri-VAR
Sala Var: Ha fischiato rigore? Ha fischiato rigore
Arbitro: tanto rivedono tutto, lo sai. Mettiamoci a distanza e giochiamo.
Sala Var: per me è da togliere. Guarda la maglia di Vlahovic
Sala Var: posso vedere dell'altra parte?
Arbitro: non lo vede mai il pallone, guarda solo l'uomo
Sala Var: fammelo vedere in dinamica e a velocità normale
Sala Var: lo tira, Vlahovic se lo tira dietro. Ragiona su Vlahovic che se lo tira giù
Sala Var: Dani (Doveri ndr) te lo farei rivedere perché prima c'è una trattenuta di Vlahovic su Pablo Marì che se lo porta a terra
Arbitro al monitor: Ok, va bene
