“Ragiona su Vlahovic, tira giù Pablo Marì”: l’audio VAR del rigore di sabato

Il dialogo Doveri-VAR
Non solo il commento di Gianluca Rocchi, in "Open Var" è stato fatto ascoltare anche l'audio tra l'arbitro Doveri e la sala VAR nel momento del contatto tra Pablo Marì e Dusan Vlahovic:

Sala Var: Ha fischiato rigore? Ha fischiato rigore

Arbitro: tanto rivedono tutto, lo sai. Mettiamoci a distanza e giochiamo.

Sala Var: per me è da togliere. Guarda la maglia di Vlahovic

Sala Var: posso vedere dell'altra parte?

Arbitro: non lo vede mai il pallone, guarda solo l'uomo

Sala Var: fammelo vedere in dinamica e a velocità normale

Sala Var: lo tira, Vlahovic se lo tira dietro. Ragiona su Vlahovic che se lo tira giù

Sala Var: Dani (Doveri ndr) te lo farei rivedere perché prima c'è una trattenuta di Vlahovic su Pablo Marì che se lo porta a terra

Arbitro al monitor: Ok, va bene

