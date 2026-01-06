Dino Zoff ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Le sue dichiarazioni in vista di Fiorentina-Lazio:
Zoff: “Che bella la salvezza a Firenze. Ecco cosa non deve fare la squadra “
"Sono stato a Firenze in una condizione quasi simile. Il gol di Kean contro la Cremonese è stato una vera e propria ventata di fiducia. La squadra non è male, ma è incappata in propria tranquillità. In pochi forse speravano nel gol di Kean, anche se pure la Lazio ha bisogno di punti, e la gara sarà seria. Mi aspetto una gara combattuta, visto che la Lazio ha voglia di rifarsi. Kean ha fatto delle cose alterne, ma credo che possa tornare ad essere pericoloso come qualche mese fa"
Il passato: "La mia stagione a Firenze fu simile. Non bisogna pensare che domenica si è vinto, serve tranquillità. Non bisogna sognare i 3 punti di qua e di la, può andare bene anche un punto per il morale e la convinzione. Non è complesso far abituare i giocatori alla lotta, basta fargli vedere la classifica. Nessuno deve sentirsi diverso. Uscire dalle gare del Franchi era sempre problematico. Nel 2005 fu una salvezza durissima, ma che bella. Quando risali così, con qualcuno contro, è davvero bello"
