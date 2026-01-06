Zoff: “Che bella la salvezza a Firenze. Ecco cosa non deve fare la squadra “

"Sono stato a Firenze in una condizione quasi simile. Il gol di Kean contro la Cremonese è stato una vera e propria ventata di fiducia. La squadra non è male, ma è incappata in propria tranquillità. In pochi forse speravano nel gol di Kean, anche se pure la Lazio ha bisogno di punti, e la gara sarà seria. Mi aspetto una gara combattuta, visto che la Lazio ha voglia di rifarsi. Kean ha fatto delle cose alterne, ma credo che possa tornare ad essere pericoloso come qualche mese fa"