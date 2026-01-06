Viola News
Brovarone: “Paratici è stato un segnale. Che bello vedere De Gea così”

La fascia di capitano sembra aver riattivato David De Gea. L'arrivo di Paratici ha aiutato la squadra?
Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno, le sue parole sul momento viola:

"La Cremonese mi è sembrata la peggior squadra vista al Franchi. C'è stata una Fiorentina unità, con più logica rispetto a tante altre partite precedenti. L'assenza di Kean ha risvegliato qualcosa nello spirito dei giocatori. In generale il gioco si è spesso appoggiato su Kean in passato, ma poi c'è anche il fuori campo. Tanto gira attorno a lui, nel bene e nel male. Piccoli ha fatto la sua partita, anche se chiaramente ha certe qualità. Anche se vorrei vederlo tirare di più in porta. Gudmundsson è un'altra persona, come altri giocatori. L'arrivo di Paratici per me ha contribuito al miglioramento della squadra. Essere osservati da lui è diverso rispetto a Goretti."

Il mercato: "Vedere De Gea con gli occhi accesi ha un signficato diverso, la fascia di capitano potrebbe averlo riacceso. Mi fa davvero piacere vederlo così, e con la fascia. La difesa non mi preoccupa più di tanto, e non credo arriverà troppo. Serve un mancino che gioca a destra davanti, Solomon mi è sempre piaciuto molto, ma non è un giocatore alla Chiesa sull'esterno. Se si gioca col doppio mediano Brescianini non mi pare plausibile, cosa diversa per un centrocampo a 3. Ndour sono anni che è questo giocatore, non ha un ruolo. Su Dodò la situazione è complessa, alcune richieste sono difficili da accettare per la società, anche per il momento. Per me Paratici e la Fiorentina hanno l'idea di comprare un grande nome."

