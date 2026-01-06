Brovarone: “Paratici è stato un segnale. Che bello vedere De Gea così”

"La Cremonese mi è sembrata la peggior squadra vista al Franchi. C'è stata una Fiorentina unità, con più logica rispetto a tante altre partite precedenti. L'assenza di Kean ha risvegliato qualcosa nello spirito dei giocatori . In generale il gioco si è spesso appoggiato su Kean in passato, ma poi c'è anche il fuori campo. Tanto gira attorno a lui, nel bene e nel male. Piccoli ha fatto la sua partita, anche se chiaramente ha certe qualità. Anche se vorrei vederlo tirare di più in porta. Gudmundsson è un'altra persona , come altri giocatori. L'arrivo di Paratici per me ha contribuito al miglioramento della squadra. Essere osservati da lui è diverso rispetto a Goretti."

Il mercato: "Vedere De Gea con gli occhi accesi ha un signficato diverso, la fascia di capitano potrebbe averlo riacceso. Mi fa davvero piacere vederlo così, e con la fascia. La difesa non mi preoccupa più di tanto, e non credo arriverà troppo. Serve un mancino che gioca a destra davanti, Solomon mi è sempre piaciuto molto, ma non è un giocatore alla Chiesa sull'esterno. Se si gioca col doppio mediano Brescianini non mi pare plausibile, cosa diversa per un centrocampo a 3. Ndour sono anni che è questo giocatore, non ha un ruolo. Su Dodò la situazione è complessa, alcune richieste sono difficili da accettare per la società, anche per il momento. Per me Paratici e la Fiorentina hanno l'idea di comprare un grande nome."