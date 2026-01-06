Ospite al "Pranzo Con Il Pentasport" di Radio Bruno, l'ex d.g. viola Fabrizio Lucchesi
Lucchesi su Paratici: "Lavorare per due squadre? Già è difficile con una"
Le parole di Fabrizio Lucchesi sull'arrivo di Fabio paratici alla Fiorentina
Paratici? Una figura di coordinamento e gestione ci vuole. Il mondo va verso la specificità e lui è un professionista che le possiede. Poi attraverso il lavoro e la carriera ci sono i vari livelli. Sulla base delle indicazioni economiche finanziare fornite dalla società dovrà far tornare i conti, ma questo lavoro non si esplicita in un mese l'anno, ma durante tutta la stagione. Paratici ormai lo conosco da molti anni, la sua carriera mette in mostra le sue qualità. In questo mestiere non esiste chi non sbaglia, è più bravo chi sbaglia meno. Lavorare per due squadre? Già è difficile lavorare per una figuriamoci per due.. lavorare in una situazione come quella della Fiorentina non è semplice. Probabilmente avrà degli accordi col Tottenham prima di poter andare via, inoltre quella londinese non è una società con la quale è facile trattare. In passato ha speso molti soldi e, di conseguenza, ha un atteggiamento un po' spigoloso. Probabilmente avranno detto a Paratici che, prima di poter andare via, deve sistemare delle questioni agli Spurs.
I tifosi—
Il popolo viola è straordinario. Quando vesti la maglia viola hai un senso di responsabilità; i fiorentini chiedono tanto perché danno tanto. Io sono arrabbiato con i giocatori perché sono i primi colpevoli; se non ti rendi conto che quella maglia lì l'hanno indossata campioni del mondo, e che è tifata da 1 milione di persone in Italia allora sei indegno
