Fratini sicuro: “Paratici porterà un grande colpo. Un ritorno di Chiesa non stupirebbe”

Ospite della trasmissione Il salotto del calcio su TVL, l’intermediario di mercato e osservatore Michele Fratini ha commentato diversi aspetti legati al presente della Fiorentina, toccando sia il campo che il mercato.
Tutti sembrano accanirsi contro Kean, quando invece la Fiorentina ha in rosa uno degli attaccanti più forti del campionato. Prima o poi si sbloccherà, e allora vedrete il suo vero valore. Giocherebbe senza problemi in qualsiasi big: Inter, Juventus, Napoli, Milan. Basta guardare i numeri: ha segnato quanto Thuram e Hojlund, e quest’anno nessun attaccante è in doppia cifra. A Firenze, però, c’è sempre qualcuno pronto a criticarlo. Kean può fare la differenza anche entrando a gara in corso. Chi sostiene che dovrebbe finire in tribuna, secondo me, sbaglia completamente. Deve restare, e va messo nelle condizioni di incidere.
L’ingresso di Paratici sta dando una scossa alla squadra: i giocatori ora si sentono osservati e sanno che non tutti hanno un grande mercato. Devono dimostrare il loro valore, e infatti si vede che corrono di più. Non mi sorprenderebbe nemmeno un clamoroso ritorno di Chiesa a Firenze. Paratici, quando si presenterà, lo farà portando un colpo importante: conosce benissimo il calcio internazionale. Avrà un contratto di cinque anni e si occuperà anche della futura Under 23 viola.
Dalla Roma terrei d’occhio Pisilli e Baldanzi — quest’ultimo non è grande fisicamente, ma ha tanta qualità. E proverei anche a puntare su Sergi Roberto: al Como sta giocando poco, ma ha alle spalle quattordici anni di Barcellona.
