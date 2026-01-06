Malusci: “Kean può tirarti fuori dai guai ma deve essere un leader”

L' ex difensore viola, Alberto Malusci, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la vittoria in extremis contro la Cremonese.
L'atteggiamento contro la Cremonese è stato quello giusto, abbiamo visto una Fiorentina che voleva il risultato ed è arrivato al 92' meritatamente. Gudmundsson da esterno non arriva al tiro? E' vero, ma col cambio di modulo qualcuno doveva adattarsi così come ha fatto Parisi. Contro la Cremonese quando Gudmundsson riusciva a saltare l'uomo arrivava subito il raddoppio, non era una partita semplice con la squadra di Nicola schiacciata nella propria metà campo. Sulla vicenda Kean sarò sintetico: abbiamo vinto, ha fatto gol Kean che è l'unico che può tirarci fuori dai guai. Lui però, adesso deve essere bravo ad essere l'uomo squadra facendo capire ai compagni di essere un leader. Io lo avrei messo prima, i disocrsi a fine partita non mi sono piaciuti. Ranieri, tra i difensori, è quello che mi è piaciuto meno. In questo momento non lo vedo inserito dentro la Fiorentina. La sfida di domani? Noi siamo felici della vittoria, la Lazio è in difficoltà ma devi affrontare questa partita con la massima attenzione. La vittoria con la Cremonese non deve farti pensare che è tutto apposto, c'è ancora da lavorare; la società deve fare qualcosa durante il mercato.
