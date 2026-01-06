Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno alla vigilia di Lazio-Fiorentina. Le sue dichiarazioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Finalmente la porta inviolata. Contro la Lazio serve attenzione e umiltà”
news viola
Sandrelli: “Finalmente la porta inviolata. Contro la Lazio serve attenzione e umiltà”
Le parole di Massimo Sandrelli intervenuto al Pentasport di Radio Bruno.
Piccoli ha giocato bene, ma contro la Cremonese hai avuto la conferma che l'unico attaccante dotato del senso del gol è Kean. Fagioli è un buon giocatore e su questo non c'è dubbio. Non credo che quello sia il suo ruolo ma sa usare la testa e i piedi con grazia; questi giocatori ti servono più di tutti. La cosa importante è che finalmente la Fiorentina non ha preso gol. In questo momento la Fiorentina non deve prendere gol perché è molto difficile farlo. I due centrali mi sono piaciuti, la difesa a 4 rientra più nelle loro corde; sono convinto che Comuzzo e Pongracic possono essere i due titolari della Fiorentina.
La partita di domani—
Devi giocare con grande attenzione e umiltà. La Fiorentina non è ancora vaccinata per queste partite ma con attenzione e determinazione può essere un'occasione per trovare altri 3 punti. Tutti dicono che la Fiorentina ha una rosa importante, poi però è successo il contrario e sicuramente c'è qualcosa che ha fatto saltare in aria tutto. La Fiorentina ha tutte le potenzialità per poterla sfangare, ma non può più perdere punti per strada in maniera stupida come fatto fino ad ora. Domani deve scendere in campo e cercare i tre punti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA