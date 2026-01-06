Da Roma: “Lazio condizionata dalle squalifiche. Davanti uno tra Cancellieri e Pedro”

Cristiano Ditta, giornalista di Lazio Style, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida dell'Olimpico in programma domani sera.
Da Roma analizzano la sfida in programma domani tra Lazio e Fiorentina. La squadra di Sarri penalizzata dalle squalifiche
Le difficoltà di questa stagione si sono manifestate subito con il blocco di mercato, poi i vari incidenti lungo il percorso non sono mancati. La posizione Lazio è in linea con un anno di rifondazione ma all'atto pratico potrebbero mancare 4/5 punti rivendicabili per le sviste arbitrali; ma questo è un fenomeno che andrebbe allargato a tutto il campionato. Ad inizio stagione non bisognava essere troppo convinti ma trovare la convinzione strada facendo, e Sarri ha capito che l'umiltà era una dote necessaria. La formazione della Lazio è condizionata dalle squalifiche: l'espulsione di Noslin è quella che incide di più. Davanti giocherà uno tra Cancellieri e Pedro con Isaksen sulla destra. Cataldi? Sono curioso di capire cosa è successo nelle strategie della Fiorentina, il momento migliore della squadra viola lo scorso anno coincide perfettamente con quello di Danilo.
