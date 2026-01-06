Manfredini: “Ho visto la paura nei giocatori. Sarri, quanti problemi”

"Contro la Cremonese ho visto la paura in alcuni giocatori. La squadra non produce, e non tirava mai in porta. Contro la Lazio è una gara da prendere con le pinze. Produrre gioco è difficile quando sei in difficoltà, cosa che invece riesce se sei in un ottimo momento. La Fiorentina dovrebbe fare la partita, ma così è complesso. Tanti giocatori possono fare di più, ma quando la stagione è questo è difficile uscire dal loop. Bisogna salvare la baracca, se scendi in B cambia tutto. Si vede negli occhi dei giocatori che la situazione è difficile, la palla diventa pesante.