Christian Manfredini, ex centrocampista della Lazio, ha detto la sua sulla Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:
news viola
Manfredini: “Ho visto la paura nei giocatori. Sarri, quanti problemi”
"Contro la Cremonese ho visto la paura in alcuni giocatori. La squadra non produce, e non tirava mai in porta. Contro la Lazio è una gara da prendere con le pinze. Produrre gioco è difficile quando sei in difficoltà, cosa che invece riesce se sei in un ottimo momento. La Fiorentina dovrebbe fare la partita, ma così è complesso. Tanti giocatori possono fare di più, ma quando la stagione è questo è difficile uscire dal loop. Bisogna salvare la baracca, se scendi in B cambia tutto. Si vede negli occhi dei giocatori che la situazione è difficile, la palla diventa pesante.
La prossima gara: "La Lazio da inizio anno ha avuto tantissimi problemi. Non so quanti allenatori sarebbero rimasti dopo il blocco del mercato. Bravo Sarri ma i problemi rimangono, viste le cessioni pesanti. La Fiorentina deve prendere dei giocatori per dare una scossa. Domani do una preferenza leggera alla Lazio. La Fiorentina non deve mollare, così come i propri tifosi"
© RIPRODUZIONE RISERVATA