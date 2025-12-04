Il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle difficoltà della Fiorentina
Zazzaroni: “Fiorentina, stagione talmente negativa che è inspiegabile”
"Mi sembra una struttura molto fragile, ora dipende molto dai giocatori"
Non me lo spiego. Ero convinto di un mercato molto buono, però o i difensori hanno over-performato lo scorso anno con Palladino, ma quando prendi l'annata storta è difficile. E' talmente negativa che è inspiegabile. Io me lo auguro che si salvi. Commisso è sempre in America, l'ad Ferrari faceva fino a poco fa la comunicazione, Pradè non c'è più, c'è un ds giovane come Goretti, mi sembra una struttura molto fragile. Non so se servirebbe qualcuno uno esperto anche per dare una mano alla squadra. Ora dipende molto dai giocatori.
