Zauli: “I viola hanno le carte per salvarsi, ma adesso tocca a squadra e società”

Lamberto Zauli, ex Cremonese e allenatore di Fagioli e Nicolussi Caviglia alla Juventus U23, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida in programma domani pomeriggio al Franchi. Le sue dichiarazioni:
Zauli su Radio Bruno: “La Fiorentina può salvarsi, ma serve uno sforzo di società e squadra. Cremonese solida, gara tutt’altro che scontata”.
Nessuno si sarebbe mai aspettato la Fiorentina ultima in classifica. Il ritorno di Pioli aveva portato entusiasmo, anche dopo le prime sconfitte si poteva pensare ad uno scenario del genere. Quando si innesca negatività sotto i punti di vista diventa sempre più difficile. Adesso ogni partita diventa fondamentale e questa pressione non aiuta. Sei a 5/6 punti dalla salvezza, non è impossibile ma la negatività aiuta. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per uscire da questa situazione ma adesso tocca alla società e alla squadra. Io arrivai a Cremona col cambio di proprietà quando era in Serie C e si capiva già che avrebbe calpestato palcoscenici più importanti.
Fagioli e Nicolussi—
Nicolussi l'ho allenato nell'Under 23 della Juventus, è un ragazzo molto serio che a centrocampo sa ricoprire più ruoli ma quando ti ritrovi in una situazione del genere devi avere le spalle veramente larghe e non credo che possa essere il giocatore che tira fuori la Fiorentina da questa situazione; credo che cambiare aria sia una bene sia per lui che per la squadra. Fagioli secondo me ha fatto vedere subito le sue capacità quando è arrivato a Firenze, oggi essere alla Fiorentina non è semplice perché sei bersagliato dalle critiche ma Fagioli sta dimostrando personalità e valore. Se la squadra inizia a venirne fuori credo che Fagioli possa starci tranquillamente.
La partita con la Cremonese—
Non sarà facile. La cremonese propone molto contropiede, pressa nella propria metà campo ce davanti ha un giocatore che è pericoloso non appena commetti un errore. La Fiorentina deve fare la partita perché vincendo di avvicini alla zona salvezza che oggi è l'obiettivo primario. La Cremonese non ha bisogno di giocare bene, è una squadra difficile da battere. Segnare subito può essere un vantaggio perché man mano che passano i minuti diventa sempre più difficile. La Cremonese ha fatto un girone di andata ottimo, ma i gironi di ritorno sono tutt'altra cosa. E' una squadra solida che difende bene, per la Fiorentina non sarà affatto scontato.
