Zauli: “I viola hanno le carte per salvarsi, ma adesso tocca a squadra e società”

Zauli su Radio Bruno: “La Fiorentina può salvarsi, ma serve uno sforzo di società e squadra. Cremonese solida, gara tutt’altro che scontata”.

Lamberto Zauli, ex Cremonese e allenatore di Fagioli e Nicolussi Caviglia alla Juventus U23, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida in programma domani pomeriggio al Franchi. Le sue dichiarazioni: