Bucchioni: “Società debole. Commisso può restare a Firenze ma deve fare calcio”

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel corso del suo intervento al Pentasport, si è soffermato sul momento in casa viola. Le sue dichiarazioni:
La situazione attorno a Kean è molto scivolosa. La società viola è debole, e non riesce a prendere decisioni. Domani, per rispetto di chi si è allenato, Kean deve andare in panchina. La domanda è: Vanoli e la società hanno la forza di metterlo in panchina? Piccoli è uno abituato a combattere in queste posizioni, mentalmente ha sempre avuto questo focus. Solomon? Voglio vedere dal punto di vista caratteriale quello che può dare un giocatore che conosciamo poco. Lo conosciamo dal punto di vista tecnico, io lo paragonerei a Sottil vista la poca continuità avuta in carriera. Magari a Firenze trova l'ambiente giusto. Lui ha caratteristiche che in squadra ti mancano, lui ti dà una soluzione per giocare con gli esterni. Le parole di Ferrari? Le ho trovate imbarazzanti.. non c'è nulla di calcistico. Da Vanoli tutti ci aspettavamo qualcosa in più; ci ha messo un mese per cambiare modulo, hai vinto una partita grazie ad un espulsione. La Fiorentina è ultimissima e nessuno si è ancora scusato. Per me Commisso può rimanere tutta la vita a Firenze, ma deve scegliere di fare calcio e cambiare la dirigenza.
