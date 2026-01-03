Marchini: “Mercato decisivo. Senza vittoria inevitabile l’addio a Vanoli”

Giampaolo Marchini, ospite negli studi del Pentasport,
Marchini al Pentasport: “Il mercato dirà quanto la Fiorentina vuole reagire. Se non arriva una vittoria, separazione da Vanoli inevitabile”.
Il mercato dirà tanto della voglia della Fiorentina di volersi togliere da questa situazione. Per l'ennesima volta, domani, siamo davanti a una partita dai connotati importanti. Contro l'Udinese ci eravamo illusi che potesse essere arrivata la scintilla. Kean? In un'ipotetica gestione del gruppo gioca Piccoli, ma non sei a conoscenza di tutti i dettagli della situazione e la Fiorentina non è nuova a queste situazioni complicate; io resto dell'idea che il titolare di domani sarà Piccoli. Dominguez del Bologna In questo momento sarebbe un a fotocopia di Solomon ma può giocare anche sulla fascia opposta. A Bologna sta faticando a trovare spazio a causa di ottime prestazioni di altre giocatori ed è stato proposto alla Fiorentina. Vanoli è arrivato con una grande garra che poi è andata a spengersi, questo mi ha un po' deluso; se domani non arriva una vittoria mi sembra inevitabile una separazione con Vanoli. La partita con la Cremonese potrà darci delle risposte. Io credevo tanto in Nicolussi Caviglia, sul campo non abbiamo mai visto le vere qualità di questo calciatore.
