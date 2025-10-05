Wesley: “Arriviamo alla partita pronti. Sappiamo quanto sia importante”

L'esterno brasiliano della Roma, Wesley, ha parlato nel prepartita della gara contro la Fiorentina al Franchi a DAZN. Le sue parole:
Le parole del calciatore della Roma, Wesley, poco primo che abbia inizio la partita al Franchi contro la Fiorentina
Arriviamo a questa partita con lo spirito giusto, siamo concentrati. Abbiamo 12 punti, siamo messi bene in classifica. Abbiamo sensazioni molto positive, perché abbiamo lavorato sodo. Dalla partita di Coppa è passato poco tempo, ma siamo preparati e vogliamo uscire con i tre punti. Sappiamo dell'importanza di questa gara.
