Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Wesley: “Arriviamo alla partita pronti. Sappiamo quanto sia importante”

news viola

Wesley: “Arriviamo alla partita pronti. Sappiamo quanto sia importante”

Wesley
Le parole del calciatore della Roma, Wesley, poco primo che abbia inizio la partita al Franchi contro la Fiorentina
Redazione VN

L'esterno brasiliano della Roma, Wesley, ha parlato nel prepartita della gara contro la Fiorentina al Franchi a DAZN. Le sue parole:

Arriviamo a questa partita con lo spirito giusto, siamo concentrati. Abbiamo 12 punti, siamo messi bene in classifica. Abbiamo sensazioni molto positive, perché abbiamo lavorato sodo. Dalla partita di Coppa è passato poco tempo, ma siamo preparati e vogliamo uscire con i tre punti. Sappiamo dell'importanza di questa gara.

Leggi anche
Gudmundsson: “Non è il momento migliore, ma proviamo a tornare dove meritiamo”
Pioli: “Ogni pallone sarà decisivo. Siamo la Fiorentina, c’è voglia di vincere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA