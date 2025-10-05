Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Roma:
Gudmundsson: "Non è il momento migliore, ma proviamo a tornare dove meritiamo"
La carica dell'islandese nel pre partita
Non è il momento migliore, ma la vittoria in Conference ci dà un po' di fiducia per provare a tornare dove questa squadra merita. Io sto bene, molto meglio dopo l'infortunio. Sto migliorando la mia condizione, vediamo come va oggi.
