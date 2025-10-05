Pioli: “Ogni pallone sarà decisivo. Siamo la Fiorentina, c’è voglia di vincere”

A pochi minuti dall'inizio di Fiorentina-Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN l'allenatore viola Stefano Pioli. Queste le sue parole:
Mi aspetto una partita difficile, combattuta, contro una squadra che sta facendo molto bene. Sono la miglior difesa del campionato. Dobbiamo stare molto vicini a loro, concentrati, perché ogni pallone potrebbe essere decisivo.
Sugli obiettivi fissati ad inizio stagione—
Credo sia giusto porsi degli obiettivi, poi sarà il risultato di fine stagione a fare certe valutazioni. Siamo la Fiorentina, non andiamo in Europa League, Champions da tanto tempo e lo stesso non vinciamo. Le pressioni ci sono e le dobbiamo gestire.
Sulla voglia di vincere—
La voglia è massima di vincere la prima partita in campionato. E' una partita che va vissuta con grande attenzione e qualità. Abbiamo segnato poco, ma le occasioni ci sono state.
