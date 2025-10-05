Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della formazione viola scelta da Pioli contro la Roma. Le sue parole:
Bucchioni: "Giusto accantonare Fagioli. Gudmundsson deve battere un colpo"
Formazione che ci sta, giusto accantonare Fagioli visto il momento. Nicolussi Caviglia a centrocampo va bene. Pablo Marì porta equilibrio, abbassando così la difesa, senza andare alti come facevano prima. Fazzini si sta lanciando da solo, a suon di prestazioni. Giusto che si prenda la maglia da titolare. Questa è la formazione che devi mettere in campo oggi, la Fiorentina va in campo per vincere. Anche la Roma è in un momento di transizione, nonostante i punti in più. Oggi mi aspetto che incidano i giocatori che fino ad ora sono mancati. Gudmundsson deve battere un colpo, punto i riflettori su di lui.
