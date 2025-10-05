Il doppio ex di Fiorentina e Roma, Ciccio Graziani, ha parlato così a Radio Sportiva della gara delle 15:00 di oggi al Franchi:
Graziani: "Metterei Piccoli con Kean. Può essere la partita della svolta"
Le parole del doppio ex, Ciccio Graziani, a poche ore dall'inizio della gara tra Fiorentina e Roma al Franchi
Io farei giocare Piccoli con Kean, sono sempre per la doppia punta. Poi non so come la pensa Pioli. Sarà una partita difficile contro la Roma. Pur avendo una squadra tecnicamente più forte della passata stagione il campo non lo sta dimostrando. Queste sono gare dove può succedere di tutto: o è la svolta o la situazione peggiora ancora di più. I viola sono attrezzati per fare qualsiasi risultato, vediamo se avranno un po' di fortuna. Al momento vedo la Roma favorita, anche dal punto di vista psicologico.
