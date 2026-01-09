Viviano su Brescianini: “C’era bisogno di uno come lui, ecco come lo immagino”

Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato così:
De Gea ha avuto difficoltà come tutta la squadra, io credo che la fascia di capitano non cambi granché. Sono felice che gli abbiano dato la fascia, è una scelta giusta. Perché così è stato tutelato anche Ranieri. Brescianini? Un giocatore di transizione che la Fiorentina non ha. La squadra ne ha bisogno, me lo immagino alla Ndour. Gudmundsson? Lo terrei. Se proprio dovessi darlo via lo farei per un esterno puro, non per uno come Baldanzi. Nicolussi e Fagioli? Mi piacciono e per me potrebbero giocare anche insieme. Ma serve un'altra proposta di gioco, serve un allenatore alla Fabregas, per capirci. Così non è possibile farli coesistere.
