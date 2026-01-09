Lucarelli ottimista: “Vanoli ha cambiato passo e la squadra ha capito”

Cristiano Lucarelli è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio dove ha parlato del momento della Fiorentina:
La Fiorentina ce la farà a salvarsi? Ce la deve fare, sono contento che abbia fatto 7 punti nelle ultime gare. A Roma ho visto la presa di coscienza di una squadra che vuole salvarsi e deve salvarsi, mettendo la spada e non il fioretto. Peccato per la vittoria sfumata nel finale ma ho visto un cambio di passo da Vanoli. Se riesce a immedesimarsi nelle squadre che devono salvarsi negli scontri diretti verranno fuori i valori tecnici diversi. Capisco l'ambiente e i tifosi che si erano fatti delle idee diverse sulla stagione, ma il tifoso fiorentino sa stringersi intorno alla squadra, senza incartarsi in situazioni che possono danneggiare . E adesso non bisogna cercare colpevoli ma bisogna essere tutti uniti per raggiungere la salvezza, che è il bene della Fiorentina. Poi sarà il momento di cercare capri espiatori, e correggere cosa non ha funzionato.
