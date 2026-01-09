Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando così del momento della Fiorentina:
Bocci e il mercato: "Bene Brescianini, ma non capisco una cosa su Baldanzi"
Bocci e il mercato: “Bene Brescianini, ma non capisco una cosa su Baldanzi”
Ci sono dei segnali. La Fiorentina finalmente si è guadagnata il diritto di lottare per la salvezza. Adesso la Fiorentina sembra un squadra di calcio. La squadra lotta, soffre e questo è già un grande risultato, anche se solo un primissimo passo verso la salvezza. Fagioli è cresciuto, per esempio. Sono soddisfatto dell'arrivo di Brescianini, ma non capisco quest'interesse per Baldanzi, soprattutto in relazione ad un possibile scambio con Gudmundsson. Salvezza? Per me resta molto difficile. Serviranno almeno 35 punti per salvarsi, questo significa fare un girone di ritorno molto migliore di quello d'andata. Penso che sia un tragurado possibile, il punto a Roma è d'oro, nonostante i rimpianti. Adesso ci sono scontri difficili all'orizzonte, dopo il Napoli capiremo qualcosa di più.
