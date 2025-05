Viviano: “Palladino? Non spenderei nemmeno un minuto per convincerlo”

"Io non spenderei nemmeno un minuto nel provare a convincere Palladino a rimanere in viola. Non la farei nemmeno per Klopp e Guardiola, figuriamoci per l'ex Monza. Dovremo guardare in avanti, ne prenderemo un altro. La mia critica è stata indirizzata a ciò che vedevo in campo, non al tecnico viola. Non ero totalmente in disaccordo con la conferma, però dopo che ha rassegnato le dimissioni non avrebbe senso parlarci ancora".