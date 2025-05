Roma, il sogno Klopp infiamma i tifosi: gli ultimi aggiornamenti

Per alcune ore, la Capitale ha sognato in grande. Tutto è partito da un video pubblicato dalla Roma: una sequenza in cui comparivano le iniziali di alcuni monumenti simbolo della città — Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro San, Pantheon — che ha acceso subito la fantasia dei tifosi. Una lettura suggestiva e irresistibile: le iniziali formavano il nome “Klopp”.