Emiliano Viviano, ex portiere viola, ha commentato la Fiorentina dopo la vittoria in Conference di ieri sera, esprimendosi così ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Viviano: “L’episodio del rigore non fa pensare al bene comune, non siamo squadra”
news viola
Viviano: “L’episodio del rigore non fa pensare al bene comune, non siamo squadra”
Ecco i commenti di Emiliano Viviano dopo la vittoria di ieri sera.
Mi aspettavo che giocasse De Gea. Non penso che manchi la fiducia verso Martinelli, ma la squadra ha troppo bisogno delle sue sicurezze in un momento così critico. Va bene l'essere critici ma accettiamo la vittoria e pensiamo alla prossima. Non voglio stare troppo dietro a cosa è successo ieri sera ma, allo stesso tempo, una sconfitta sarebbe stata devastante. Spero e credo vivamente che i giocatori abbiano capito la situazione in cui si trovano: c'è il rischio che pensino di essere forti e rimandino la vittoria, ma è già tardi: domenica sarà una partita difficilissima, il Verona non ha grande qualità ma i suoi giocatori lottano e corrono come matti.
Quel rigore a Reggio Emilia...—
L'episodio del rigore poteva essere gestito meglio ma non credo abbiano voluto creare volontariamente una brutta situazione. Per fortuna non è una cosa che succede sempre: ma adesso bisogna pensare solo al bene comune, della squadra. La Fiorentina contro il Sassuolo mi ha ricordato la Nazionale italiana: la squadra parte benissimo e poi, alla minima difficoltà, si scoglie e si perde completamente.
I rimpianti e le consapevolezze—
Io rimpiango Cataldi perché dava equilibrio in campo e fuori. Oggi, come già detto, basterebbe capire chi siamo e dove ci troviamo: non siamo una squadra in questo "lungo" momento. Non mi interessa parlare dei singoli, perché in questo tunnel buio è difficilissimo vedere una singola luce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA