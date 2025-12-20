Viviano ironizza: “Questa Fiorentina non si salva nemmeno con la memory card”

Emiliano Viviano, ex portiere viola e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai canali di Controcalcio sulla crisi della squadra:
Nemmeno con la memory card si salva la Fiorentina. Come fa? Se si affrontano tra loro, perdono tutte e due. Non ha uno spirito, non c'è una reazione, non c'è niente. E non so neanche cosa sta succedendo. Di sicuro c'è da fare una rivoluzione, cambierei almeno 7-8 giocatori, anche importanti come Kean e Dodo. Non perché siano scarsi, forse sono i più forti che hanno. Quando si crea una mancanza di fiducia è difficile togliersela, e ogni cosa che può andare male alla Fiorentina va male. Deve portare entusiasmo, qualcuno che veda la Fiorentina come un punto d'arrivo.
