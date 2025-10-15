Viviano: “Gudmundsson una scommessa persa. Ecco come deve riemergere”

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato oggi su Radio Bruno della Fiorentina e di alcuni giocatori viola. Le sue parole.

"Gudmundsson ok con l'Islanda? Speriamo sia la svolta, perché il Gudmundsson visto a Firenze è irriconoscibile. Scommesse? Con i giocatori che prende ne fa tante la Fiorentina, ma le perde spesso. Quando si prese Gudmundsson eravamo tutti contenti, ma ad ora è una scommessa persa. Con Kean, fortunatamente, è andata diversamente invece. Ad ogni modo, Gudmundsson deve provare a riemergere rendendosi protagonista nel gioco, anche a costo di sbagliare".