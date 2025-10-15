VIOLA NEWS news viola radio e tv Viviano: “Gudmundsson una scommessa persa. Ecco come deve riemergere”

Le parole del tifoso ed ex portiere gigliato Emiliano Viviano.
L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato oggi su Radio Bruno della Fiorentina e di alcuni giocatori viola. Le sue parole.

"Gudmundsson ok con l'Islanda? Speriamo sia la svolta, perché il Gudmundsson visto a Firenze è irriconoscibile. Scommesse? Con i giocatori che prende ne fa tante la Fiorentina, ma le perde spesso. Quando si prese Gudmundsson eravamo tutti contenti, ma ad ora è una scommessa persa. Con Kean, fortunatamente, è andata diversamente invece. Ad ogni modo, Gudmundsson deve provare a riemergere rendendosi protagonista nel gioco, anche a costo di sbagliare".

Su Kean

"Kean si sentiva uno normale alla Juventus. Alla Fiorentina ha sentito la pressione e l'aspettativa, si è sentito importante, e questo lo ha fatto rendere di più".

