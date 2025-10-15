L'ex tennista Adriano Panatta ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e su alcuni temi attuali.
news viola
Panatta: “Mi ruppi lo scafoide giocando a calcio. Pioli? Gli va dato tempo”
"Giocavo a calcio nel Montemurlo, e poco prima giocando a Roma mi ruppi anche lo scafoide. Ho avuto sempre la passione per il calcio. I tennisti poi sono famosi per esser bravi a calcio. Troppa pressione nei calciatori? A livello mediatico è chiaro che si è pressati, sia dai media che dalla tifoseria. L'importante è non dare giudizi frettolosi, sia in senso positivo che negativo, e questo vale non solo nel calcio, ma anche nel tennis. Che problemi ci sono in Italia? Le squadre italiane di Serie A hanno l'80% di stranieri, e così è difficile crescere, anche perché non si dà tempo ai giovani".
LEGGI ANCHE
Su Pioli—
"È un ottimo allenatore, ma gli va dato tempo. Tutti hanno fretta, ma ai tecnici va dato tempo di rimettere a posto la squadra. In una squadra ci sono tante problematiche, non solo i giocatori".
© RIPRODUZIONE RISERVATA