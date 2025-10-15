Panatta: “Mi ruppi lo scafoide giocando a calcio. Pioli? Gli va dato tempo”

"Giocavo a calcio nel Montemurlo, e poco prima giocando a Roma mi ruppi anche lo scafoide. Ho avuto sempre la passione per il calcio. I tennisti poi sono famosi per esser bravi a calcio. Troppa pressione nei calciatori? A livello mediatico è chiaro che si è pressati, sia dai media che dalla tifoseria. L'importante è non dare giudizi frettolosi, sia in senso positivo che negativo, e questo vale non solo nel calcio, ma anche nel tennis. Che problemi ci sono in Italia? Le squadre italiane di Serie A hanno l'80% di stranieri, e così è difficile crescere, anche perché non si dà tempo ai giovani".