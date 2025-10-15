Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato oggi su Radio Bruno. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina di Stefano Pioli.
Sandrelli: “I giocatori devono responsabilizzarsi. Gudmundsson? Serve parlargli”
"I tifosi della Fiorentina non hanno per loro natura pazienza, mentre per tifare questa squadra serve per forza pazienza. La Fiorentina comunque, a mio avviso, ha qualità, non ha però trovato la sua quadra ed ha avuto anche un po' di sfortuna".
Su Pioli ed i suoi giocatori—
"Il tecnico deve adattarsi ai suoi giocatori, soprattutto a livello emotivo. Pioli è una persona civile, per bene, e preparata. Non gli si può chiedere di cambiare la sua personalità, non gli si può chiedere di fare grandi strigliate ai suoi giocatori. Ma sicuramente, a mio avviso, dovrebbe gestire giocatore per giocatore a livello emotivo e di dialogo, mentre a livello di gioco, secondo me, potrebbe provare un assetto diverso in base alle sue sensazioni. È vero anche, però, che sono soprattutto i giocatori che devono responsabilizzarsi".
Su Gudmundsson—
"Gudmundsson in nazionale è un altro giocatore rispetto a Firenze. C'è evidentemente qualcosa che non va. Fossi in Pioli, cercherei di parlargli e di approfondire questo problema".
