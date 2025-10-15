Sandrelli: “I giocatori devono responsabilizzarsi. Gudmundsson? Serve parlargli”

L'opinione del giornalista sui viola e su Albert Gudmundsson.

Redazione VN 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 13:43)

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato oggi su Radio Bruno. Ecco la sua opinione sulla Fiorentina di Stefano Pioli.

"I tifosi della Fiorentina non hanno per loro natura pazienza, mentre per tifare questa squadra serve per forza pazienza. La Fiorentina comunque, a mio avviso, ha qualità, non ha però trovato la sua quadra ed ha avuto anche un po' di sfortuna".

Su Pioli ed i suoi giocatori — "Il tecnico deve adattarsi ai suoi giocatori, soprattutto a livello emotivo. Pioli è una persona civile, per bene, e preparata. Non gli si può chiedere di cambiare la sua personalità, non gli si può chiedere di fare grandi strigliate ai suoi giocatori. Ma sicuramente, a mio avviso, dovrebbe gestire giocatore per giocatore a livello emotivo e di dialogo, mentre a livello di gioco, secondo me, potrebbe provare un assetto diverso in base alle sue sensazioni. È vero anche, però, che sono soprattutto i giocatori che devono responsabilizzarsi".

Su Gudmundsson — "Gudmundsson in nazionale è un altro giocatore rispetto a Firenze. C'è evidentemente qualcosa che non va. Fossi in Pioli, cercherei di parlargli e di approfondire questo problema".